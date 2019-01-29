TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kavacık Çalışma Ofisi'nden çıkarken kendisini kapıda gören 27 yaşındaki Davut Karahan'ın, "Annemle telefonda konuşur musunuz?" isteğini geri çevirmedi.
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kavacık Çalışma Ofisi'nden çıkarken kendisini kapıda gören 27 yaşındaki Davut Karahan'ın, "Annemle telefonda konuşur musunuz?" isteğini geri çevirmedi.
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