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  • 29.01.2019 18:42

'ta ilginç olay! Kendi çocuğunu kaçırdı, ortalığı birbirine kattı...

’ın Ereğli ilçesinde anlaşmalı boşandığı eşinde olan çocuğunu kaçırmak isterken engel olmaya çalışan güvenlik görevlisi otomobilin üzerinde yaklaşık 300 metre sürükledi. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara'da yaşayan K.G. eşi E.D.'den 4 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. K.G. dün eşinin yaşadığı Kdz. Ereğli ilçesindeki iş yerine gelerek 4,5 yaşındaki kızı Z.G.'yi görmek istedi.

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