



Olay Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara'da yaşayan K.G. eşi E.D.'den 4 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. K.G. dün eşinin yaşadığı Kdz. Ereğli ilçesindeki iş yerine gelerek 4,5 yaşındaki kızı Z.G.'yi görmek istedi.