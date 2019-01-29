Olay Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara'da yaşayan K.G. eşi E.D.'den 4 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. K.G. dün eşinin yaşadığı Kdz. Ereğli ilçesindeki iş yerine gelerek 4,5 yaşındaki kızı Z.G.'yi görmek istedi.
Zonguldak'ta ilginç olay! Kendi çocuğunu kaçırdı, ortalığı birbirine kattı...
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde anlaşmalı boşandığı eşinde olan çocuğunu kaçırmak isterken engel olmaya çalışan güvenlik görevlisi otomobilin üzerinde yaklaşık 300 metre sürükledi. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
- CHP, terörist sevici Zeydan Karalar'ı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yaptı
- Suudi Konsolosluğu'na gelen BM Temsilcisine şok!
- Sarıyer'de yaşayan vatandaşlardan CHP'ye tepki!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.