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  • Son Güncelleme: 29.01.2019 12:39

Son dakika: i için Suudi Konsolosluğu'na gelen Özel Raportörü Agnes Callamard içeri alınmadı

Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci i soruşturması kapsamında Suudi Konsolosluğu'na geldi. Raportör Callamard içeri alınmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Skandal, uluslararası soruşturma açıklamalı." dedi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Konsolosluğuna gelerek incelemelerde bulundu.

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