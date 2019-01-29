Gövde gösterisi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Carabobo'daki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret etti. Orduyu bölmek için sürekli komplo kurulduğunu fakat güvenlik güçlerinin, Venezuela'ya daha sadık hale geldiğini söyledi. Maduro, ABD güdümündeki Juan Guaido'nın darbe girişimine karşı askerlere birlik ve disiplin içinde olmaları talimatı verdi. Venezuela'nın "kurtarıcısı" Simon Bolivar için 10-15 Şubat'ta düzenlenecek anma törenlerini hatırlattı. "Tarihimizin en önemli askeri gösterisini yapacağız" dedi.
ABD'den PARA DARBESİ
Beyaz Saray, Venezuela'nın ABD bankalarında bulunan parasının kontrol hakkını kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya verdi.
ABD'den PARA DARBESİ
Beyaz Saray, Venezuela'nın ABD bankalarında bulunan parasının kontrol hakkını kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya verdi.
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