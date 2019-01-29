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Gövde gösterisi

Darbeyle görevinden uzaklaştırılmak istenen lideri Maduro, askerlerine birlik ve disiplin talimatı verdi.

Gövde gösterisi
Venezuela Devlet Başkanı , Carabobo'daki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret etti. Orduyu bölmek için sürekli komplo kurulduğunu fakat güvenlik güçlerinin, 'ya daha sadık hale geldiğini söyledi. Maduro, güdümündeki 'nın darbe girişimine karşı askerlere birlik ve disiplin içinde olmaları talimatı verdi. Venezuela'nın "kurtarıcısı" Simon Bolivar için 10-15 Şubat'ta düzenlenecek anma törenlerini hatırlattı. "Tarihimizin en önemli askeri gösterisini yapacağız" dedi.

ABD'den PARA DARBESİ
, Venezuela'nın ABD bankalarında bulunan parasının kontrol hakkını kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya verdi.

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