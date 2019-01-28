Venezuela ordusu Maduro'ya destek için sokağa çıktı
Venezuela ordusu, ABD destekli darbe girişiminin karşında olduğunu ve Maduro'ya desteğini göstermek için sokağa çıktı...
28.01.2019 23:09 - Son Güncelleme: 28.01.2019 23:24
Venezüela Silahlı Kuvvetleri mensubu askerler, ABD'nin baskısına karşın morallerin yüksek olduğunu sergilemek için yürüdü. Venezüela Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, 28 Ocak, şanlı ordumuzun erkek ve kadınları, Amerikan emperyalizminin aralıksız saldırıları karşısında morallerin yüksek olduğunu sergiledi. Venezüella'yı korumak boynumuzun borcu" dendi.
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