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Venezuela ordusu Maduro'ya destek için sokağa çıktı

Venezuela ordusu, ABD destekli darbe girişiminin karşında olduğunu ve Maduro'ya desteğini göstermek için sokağa çıktı...

28.01.2019 23:09 - Son Güncelleme: 28.01.2019 23:24
Venezuela ordusu Maduro'da destek için sokağa çıktı

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun geçici bir hükümet kurma çağrısı sonrasında başta ABD olmak üzere birçok ülke Guadio'yu geçici başkan olarak tanımış ve seçilmiş başkan Nicolas Maduro'dan görevi bırakmasını talep etmişti.

Venezuela ordusu Maduro'da destek için sokağa çıktı

Venezuela ordusu, ABD destekli bu darbe girişiminin karşında olduğunu göstermek için yürüdü.

Venezuela ordusu Maduro'da destek için sokağa çıktı

Venezüela Silahlı Kuvvetleri mensubu askerler, ABD'nin baskısına karşın morallerin yüksek olduğunu sergilemek için yürüdü. Venezüela Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, 28 Ocak, şanlı ordumuzun erkek ve kadınları, Amerikan emperyalizminin aralıksız saldırıları karşısında morallerin yüksek olduğunu sergiledi. Venezüella'yı korumak boynumuzun borcu" dendi.

Venezuela ordusu Maduro'da destek için sokağa çıktı

ASKERLERE TALİMAT VERMİŞTİ
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki "emperyalist darbe girişimi" karşısında askerlerden "birlik ve disiplin" içinde olmalarını istemişti..

Venezuela ordusu Maduro'da destek için sokağa çıktı

Askerlere hitap eden Maduro, orduyu bölmek için sürekli komplo kurulduğunu fakat güvenlik güçlerinin Venezuela'ya ve anayasasına giderek daha sadık hale geldiğini söylemişti..

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