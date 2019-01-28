Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin saklandığı evlerin bulunmasına yönelik çalışma yaptı. Çok sayıda gaybubet evi tespit eden polis ekipleri, FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunan bir şahsın eşi olan N.Ö.'den şüphelenerek takibe aldı. Takibe alınan kadının bazı evlere temel gıda malzemeleri taşıdığını fark eden polis, operasyon için düğmeye bastı. Baskında FETÖ üyeleri tarafından 5 gaybubet evi ortaya çıkartılırken, 11 şüpheli gözaltına alındı



Takip sırasında örgüt üyesiyle birlikte yakalandı

Operasyonda örgüt evlerine gıda malzemesi taşıyan N.Ö., polisin takibi sırasında Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde araçta gözaltına alındı. Gözaltına alınan N.Ö.'nün yanında ise ByLock kullandığı tespit edilen ve uzun süredir aranan Meryem S. de yakalandı. N.Ö.'nün kullandığı araca eşlik eden örgütle bağlantılı bir otomobil de durdurularak 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarındaki çok miktarda kuru gıda malzemesi dikkat çekti.

3 şüpheli tutuklandı, 5'inin sorgusu sürüyor

Gaybubet evlerinde kalan ve onlara yardım ve yataklık yapan 11 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Şule Y., Meryem S. ve Rabia K. tutuklandı. 3 şüphelinin adli kontrol verildiği operasyon kapsamında gözaltında bulunan 5 şüphelinin ise emniyette ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Gaybubet evlerinde gözaltına alınan şüphelilerin esnaf, örgütle bağlantılı kurum çalışanları ve mesleklerinden ihraç edilmiş mühendis ve öğretmen olduğu, çoğunluğun Bylock kullanıcısı olduğu ve 5 ayrı ilden uzun süredir arandıkları öğrenildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında şüphelilerden çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.