CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri adayını ve gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirildi. Gülenç, CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer yüzünden vatandaşların tepkili olduğunu açıkladı.

12 Eylül darbe döneminin askeri savcısı olan Albay Nurettin Soyer, özellikle milliyetçi kesim için işkence ve idamlarla anılan bir isim olmuştu. CHP'nin, Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermesi İYİ Parti ile krize neden oldu.

Tunç Soyer'in babasının 12 Eylül sıkıyönetim döneminin askeri savcısı Albay Nurettin Soyer olması dolayısıyla İYİ Parti'den bu isme tepkiler gelmişti.

Ülkücü kesimin efsane lideri Alparslan Türkeş'i hapse attıran 12 Eylül savcısının oğlu olan Tunç Soyer'i, MHP tabanından oy toplamak isteyen Meral Akşener'in aday olarak istemediği biliniyordu. Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül askeri darbesinden sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazan ve Alparslan Türkeş'e idam isteyen askeri savcı olarak biliniyor.

SOYER'İN AÇTIĞI DAVA

Soyer'in açtığı bu dava dolayısıyla Türkeş yaklaşık beş sene hapis yatmıştı. Nurettin Soyer'in MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında 5 idam ve 9 müebbet verilmiş, 221 ülkücü de 36 yıl ile 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. İşin ilginç ve kamuoyunun da bilmediği tarafı Soyer'in bu davasında Alparslan Türkeş'in, "Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün yöneticisi" olmaktan ötürü 11 yıl hapis cezası almış olduğu.