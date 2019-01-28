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  • Son Güncelleme: 28.01.2019 12:16

’de | 1 kişi hayatını kaybetti

'de bir binanın giriş katında çıkan da bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin yakınları sinir krizleri geçirirken itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Bahçeşehir’de yangın

Başakşehir'de bir evde çıkan da bedensel engelli kadın hayatını kaybetti.

2. Kısım 3. Cadde Tem Sitesi'nin giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, evdeki bedensel engelli 54 yaşındaki Sevim Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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