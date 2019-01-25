Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.01.2019 09:56
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 10:03

'dan yeni mezun avukat kadınlara iğrenç tuzak!

Çökertilen Suç Örgütü'nün soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgütün "" üyesi olduğu iddia edilen da etkin pişmanlık yasasından yararlanıp itirafçı oldu.

Adnan Oktar'dan iğrenç tuzak!

Sabah gazetesinin haberine göre, geçen yıl Mali Suçlar Şubesi'nde 40 sayfalık ifade veren Karakaş, tutuklu bulunduğu Kocaeli Cezaevi'nden tahliye edildi. Karakaş'ın soruşturma kapsamında itirafçı olan 5'inci avukat olduğu belirtildi. İddialara göre da örgütle ilgili kara para aklama, cinsel istismar, tehdit ve şantaj iddiaları ile önemli ilgili bilgiler verdi.

İĞRENÇ TUZAK
İddialara göre itirafçılar, farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden yeni mezun olan avukat kadınların örgütün içerisindeki 'na nasıl dahil edildiği süreçlerini anlattı. Buna göre örgütteki Erkek Kardeşler grubunun üyeleri, önce tanıştıkları ardından da düzenledikleri partilere davet ettikleri yeni mezun avukatları lüks yaşam ve kariyer vaatleri ile tuzağa düşürerek örgüte girmelerini sağladı. Erkek Kardeşler grubu üyeleri adliyelerde de aktifti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriAdnan Oktar'dan yeni mezun avukat kadınlara iğrenç tuzak!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar