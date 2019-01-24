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  • Son Güncelleme: 24.01.2019 09:59

Adnan Oktar’ın avukatı itirafçı oldu

Çökertilen Adnan Oktar Suç Örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgütün 'Hukuk Grubu' üyesi olduğu iddia edilen Gülcan Karakaş itirafçı oldu.

Adnan Oktar’ın avukatı itirafçı oldu

İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi'nde 40 sayfalık ifade veren Karakaş, tutuklu bulunduğu Kocaeli Cezaevi'nden tahliye edildi.

Karakaş'ın, soruşturma kapsamında itirafçı olan 5. avukat olduğu belirtildi. İddialara göre Gülcan Karakaş da örgütle ilgili kara para aklama, cinsel istismar, tehdit ve şantaj iddiaları ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Oktar Suç Örgütü soruşturmasında itirafçıların sayısı, 10'u etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheliler olmak üzere, 35'e yükseldi.

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