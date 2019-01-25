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  • Son Güncelleme: 25.01.2019 09:44

için korkutan uyarısı: Yüzde 90'ı geçmiş durumda...

Birçok uzmanın le ilgili bilgileri güncellemediğini belirten Prof. Dr. Cenk Yaltırak’a göre, ’nün olduğu bölgeden başlayıp ’nın kuzeyine uzanan fay hattındaki deprem olasılığı, tarihsel çerçeveye göre yüzde 90’ı geçmiş durumda...

Gölcük merkezli 17 Ağustos deprem felaketinin üzerinden neredeyse 20 yıl geçti. Büyük felaketten bugüne kadar en çok tartışılan konuların başında olası büyük Marmara depreminin İstanbul'a etkileri geliyor. Medyada birçok uzman farklı görüşler ileri sürerken, yorumlar endişe ve kafa karışıklığı yaratıyor. Marmara Denizi ve çevresini etkilemesi beklenen büyük deprem konusunda 2000 yılından bu yana tarihsel depremler ve fay modelleme araştırmaları yürüten isimler arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak da bulunuyor.

Milliyet'in haberine göre; Prof. Dr. Cenk Yaltırak, beklenen olası depremin ipuçlarını anlattı. Birçok uzmanın değişmesi gereken bilgileri güncellemediğini belirten Yaltırak'a göre, Osmangazi Köprüsü'nün olduğu bölgeden İmralı Adası'nın kuzeyine uzanan fay hattının, 2019 ve sonrası için deprem olasılığı tarihsel çerçeveye göre yüzde 90'ı geçmiş durumda.

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