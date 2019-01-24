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  • Son Güncelleme: 24.01.2019 09:05

'da ekmek fırını yandı

Keçiören'de bulunan bir ekmek fırını, çıkan nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

'da bir ekmek fırınında çıkan hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Mini Sokak'ta iki katlı bir binanın altındaki ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden fırındaki işçiler, yangını söndüremeyince itfaiye ve polise haber verdi.

Bina sakinleri de yoğun dumanı görünce dışarıya çıktı.

Olay yerine itfaiye, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

Yangında fırın kullanılamaz hale geldi.

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