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  • Son Güncelleme: 23.01.2019 23:59

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Maduro'ya destek telefonu

Başkan Erdoğan, 'da yaşanan olaylarla ilgili Devlet Başkanı Maduro'yu telefonla aradı ve desteklerini iletti. Maduro da yaptığı konuşmada Erdoğan'ın desteklerine değinerek Türkiye'ye selam gönderdi.

Başkan Erdoğan'dan Maduro'ya destek telefonu

Başkanı 'nun kendini Devlet Başkanı ilan ederek Başkanlık yemini etmesinin hemen ardından ABD Başkanı 'ın Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklaması Venezuela'yı karıştırdı.

ABD'nin skandal kararına ilişkin konuşan Maduro "ABD kukla bir hükümet kurmak için bir operasyon düzenliyor! Sadece halk kendi başkanını belirler. Vazgeçmiyorum" dedi.

TÜRKİYE'YE SELAM GÖNDERDİ
Venezuela Devlet Başkanı , Cumhurbaşkanı 'ın kendisini telefonla aradığını ve desteklerini ilettiğini açıkladı. Maduro, yaptığı konuşmada Türkiye'ye selam gönderdi.

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