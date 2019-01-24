Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.01.2019 18:40
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 18:46

Son dakika: 'de fırtına dehşeti! Acı haber geldi...

'de (58), fırtına nedeniyle devrilen nın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Acı haber bu kez Kayseri'den geldi!

Kentte saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi, Gözbaşı Sokak'ta bulunan devrildi. Bu sırada yaya olarak evine doğru giden , kökünden devrilen yaklaşık 25 metre boyundaki kavak ağacının altında kaldı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Hasan Öztürk'ü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin ağacı kaldırmasıyla ağır yaralı olarak kurtarılan Öztürk, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Devrilen kavak ağacı 2 elektrik direğine de zarar verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Kayseri'de fırtına dehşeti! Acı haber geldi...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar