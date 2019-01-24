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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Cumhurbaşkanı Preca ile ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alma fırsatı bulduk.

İkili ticaret hacmimizi önce eski hedeflerimiz olan 2 milyar dolara çıkarma noktasında bu irade mevcuttur.

Firmalarımız pek çok projeyi başarıyla hayata geçirdiler. Fırsat verildiği halde Türk şirketleri Malta'ya da önemli katkıda bulunabileceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanının firmalarımıza gereken desteği vermesini özellikle rica ediyorum.

THY'nin her gün iki defa düzenlediği İstanbul-Malta seferlerinin daha da artmasını gündeme getirmek istiyorum.

Malta Türkiye'nin AB üyeliğinin güçlü savunucularındandır.

AB'nin Türkiye'ye göç sorunu noktasında verdiği söz yerine gelmiyor. Daha önce bize 3+3 6 milyar Avro verilen sözün ne yazık ki adeta çeyreği verilmiş durumda o da 1,7 milyar Avro. Bizim ise yaptığımız harcama 35 milyar dolara ulaşmış durumda. AB'de bunun gündeme getirilmesi ve bu desteğin verilşmesi suretiyle bizim gerek Suriye'den gerek Irak'tan ülkemize göç edenler noktasında onların daha iyi şartlarda yaşama şartlarını arttırmak istiyoruz. Gelse de gelmese de biz bunu devam ettireceğiz."

Preca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Bu tarihi bir resmi ziyaret. Devlet Başkanları nezdinde ilk kez bir araya geldik. Teşekkürlerimi iletiyorum. Bana ve heyetime gösterdiğiniz sıcak konukseverlik için.

Kerç Boğazı'ndaki gemi kazası nedeniyle başsağlığı diliyoruz.

Türkiye güvenlik ve bölgedeki barış için görev üstleniyor. Hükümetiniz ve sizin gayretleriniz milyonlarca savunmacı ve mültecinin sığındığı bir yer oldu. Bunun için de takdirlerimizi iletiyoruz. Malta olarak bu göç krizini onurlu bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz.

Ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkiler belli bir süredir devam ediyor.

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