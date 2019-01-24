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  • Son Güncelleme: 24.01.2019 18:33

Havalimanı otoparkında açık bırakılan lüks cipte yüklü miktarda para bulundu

otoparkında görevli görevlilerinin yaptığı rutin kontroller sırasında, kapısının açık olduğu fark edilen lüks bir cipte, yüksek miktarda çek ve yaklaşık 70 bin lira değerinde ile bulundu. Polis gözetiminde tutanak altına alınan para ve çekler sahibine teslim edilmek üzere ofisine teslim edilirken, yetkililer de araç sahibine ulaşmaya çalışıyor.

Atatürk Havalimanı'nda sır cip!

Edinilen bilgilere göre, İç Hatlar Otoparkı'nda görev yapan personeli, bugün yaptıkları rutin kontroller sırasında lüks bir cipin kapılarının kilitlenmediğini tespit etti. Bunun üzerine 34 BRL 40 plakalı lüks marka beyaz bir cipi kontrol eden güvenlik görevlileri bagajda ağzı açık bir çanta buldu.

Ardından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Çantada yapılan incelemede çok sayıda çek ile ve yüksek miktarda den oluşan nakit para çıktı. Yapılan sayımda, 2 milyon 740 bin lira değerinde çek, 34 bin 925 Türk Lirası, 5 bin 915 dolar, 25 Euro ve 866 Moldova Leyi çıktı. Ayrıca tutanakta bir adet pasaport, 2 adet güneş gözlüğü, araç ruhsatı da kayıp altına alındı.

CİPİN CAMINA NOT BIRAKILDI
Araç sahibinin bulunması için harekete geçen görevliler, önce terminal içerisinde anons yaptırdı. Ancak sonuç vermemesi üzerine çanta ve içindekiler tutanak altına alındıktan sonra TAV Ofisine teslim edildi. Görevliler aracın camına da konuya ilişkin bir not bıraktı.

Öte yandan polisin, yaptığı incelemede araç sahibinin B.N olduğu tespit edildi. Henüz ulaşılamayan B.N.'nin aracını otoparka bıraktıktan sonra kilitlemeyi unuttuğu şeklinde değerlendiriliyor.

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