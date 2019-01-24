Başkan Erdoğan, Rusya ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Rusya ile Suriye'deki süren koordinasyonu güçlendirmeye kararlı olduklarını belirterek, "ABD'nin çekilme sürecinde terör örgütlerinin istismar edebileceği bir boşluğun doğmaması kritik önemdedir. Bu konudaki değerlendirmemi kıymetli dostumla paylaştım. Türkiye olarak yegane amacımızın başta DEAŞ olmak üzere YPG-PYD gibi terör örgütlerine karşı bunların temizlenmesi gerektiğini özellikle ifade ettim" dedi.
TÜRKİYE'YE SAYGI DUYUYORUZ
Erdoğan şöyle devam etti: Bizler tehdit oluşturan bölgelerdeki tedbirleri alma noktasında ABD bu konuda olumlu yaklaşımını bizlere zaten ifade etti. O da yaklaşık 30-32 km derinliğindeki bir bölge idi. Bu konu ile ilgili zaten Rusya ile de bir sıkıntımız yok. Putin de "Güvenli bölge konusunda Türk dostlarımızın menfaatlerine saygı duyuyoruz. Görüşmemiz son derece yapıcı ve ikili ilişkilerimize dayalı atmosferde gerçekleşti. Suriye meselesinin kalıcı çözümü üzerinde çalışmaktayız. Siyasi yollarla sorunu çözmeyi istiyoruz" dedi.
GÖNÜL ADAMI
AK Parti 1 Şubat'ta başlayacağı seçim kampanyasına ilişkin çalışmalarını tamamladı. Kampanya Erdoğan belediyeciliği ve gönül belediyeciliği üzerinden yürütülecek, her kesime, farklı görüşlere hitap edecek. İlk aşama 20 gün sürecek. Bugüne kadar yapılan hizmetler anlatılacak. İkinci aşamada Başkan Erdoğan mitinglerine başlayacak. Vaatleri sıralayacak. Kampanyada sloganlar ve Erdoğan'ın başarısını anlatan klipler yer alacak. Erdoğan'a ithafen "Gönül adamı", "Her şey 94'te başladı" şeklinde seçim sloganları kullanılacak.
TÜRKİYE'YE SAYGI DUYUYORUZ
Erdoğan şöyle devam etti: Bizler tehdit oluşturan bölgelerdeki tedbirleri alma noktasında ABD bu konuda olumlu yaklaşımını bizlere zaten ifade etti. O da yaklaşık 30-32 km derinliğindeki bir bölge idi. Bu konu ile ilgili zaten Rusya ile de bir sıkıntımız yok. Putin de "Güvenli bölge konusunda Türk dostlarımızın menfaatlerine saygı duyuyoruz. Görüşmemiz son derece yapıcı ve ikili ilişkilerimize dayalı atmosferde gerçekleşti. Suriye meselesinin kalıcı çözümü üzerinde çalışmaktayız. Siyasi yollarla sorunu çözmeyi istiyoruz" dedi.
GÖNÜL ADAMI
AK Parti 1 Şubat'ta başlayacağı seçim kampanyasına ilişkin çalışmalarını tamamladı. Kampanya Erdoğan belediyeciliği ve gönül belediyeciliği üzerinden yürütülecek, her kesime, farklı görüşlere hitap edecek. İlk aşama 20 gün sürecek. Bugüne kadar yapılan hizmetler anlatılacak. İkinci aşamada Başkan Erdoğan mitinglerine başlayacak. Vaatleri sıralayacak. Kampanyada sloganlar ve Erdoğan'ın başarısını anlatan klipler yer alacak. Erdoğan'a ithafen "Gönül adamı", "Her şey 94'te başladı" şeklinde seçim sloganları kullanılacak.
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