CHP'den Şişli Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Sarıgül, adaylığının kesinleşmeyeceğini anlayınca, istifayı bastı. Yaptığı açıklamada, CHP yöneticilerine sert çıktı:
YOL HARİTASI
CHP'de karşımda muhatap bulamıyorum. Geçmişi başka partilere dayanan adaylar büyükşehir adayı yapılırken, CHP'nin öz evladına, dolaylı yoldan başka ilçelere işaret ediyorlar. Buna tepkisiz kalamaz, küçük kurnazlıklara teslim olamazdım. Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak adına yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum CHP'den istifa ediyorum. Şişli'de başkanlığa adayım. Çizeceğim yol haritamı Şişlililer ile birlikte belirleyeceğim.
YOL HARİTASI
CHP'de karşımda muhatap bulamıyorum. Geçmişi başka partilere dayanan adaylar büyükşehir adayı yapılırken, CHP'nin öz evladına, dolaylı yoldan başka ilçelere işaret ediyorlar. Buna tepkisiz kalamaz, küçük kurnazlıklara teslim olamazdım. Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak adına yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum CHP'den istifa ediyorum. Şişli'de başkanlığa adayım. Çizeceğim yol haritamı Şişlililer ile birlikte belirleyeceğim.
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