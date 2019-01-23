Başkan Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinin ardından iki lider ortak basın açıklaması yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Değerli dostum Putin, kıymetli heyet üyeleri... Rusya'da bulunmakta olduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu ziyaretimiz Kerç Boğazı'ndaki elim faciadan sonra gerçekleşiyor. Aralarında 4 vatandaşımızın da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti. 4 vatadanşımızın da arama çalışmaları devam ediyor.

Türkiye ile Rusya arasında ekonomi, ticaret, sanati, enerji ve kültür alanlarında çok yoğun bir işbirliğine sahibiz. Turizm bu işin başını çekiyor. Sayın Putin ve şansımın katkılarıyla mevcut ilişkilerimiz güçleniyor. Ticaret hacmindeki artış eğilimi devam ediyor. Ticaret hacmimiz 26 milyar doları bulmuş durumda. 2019 yılı çok özel bir yıl olacaktır. Bu yıl Türkiye ve Rusya'da kültür ve turizm etkinliklerini gerçekleştireceğiz. Geçen yıl 6 milyona yakın Rus misafirimizi ağırladık.

Vize muafiyetini de görüştük. Tam vize muafiyeti de halklarımızın kaynaşmasını güçlendirecektir.

Bugün özellikle Suriye'deki durumu ele alma fırsatı ele aldık. Gerek İdlib mutabakatı, gerekse 4'lü Suriye Zirvesi'nin konuştuk.

ABD'nin çekilme kararı üzerinde değerlendirmelerde bulunduk.

Rusya ile koordinasyonumuzu güçlendirmekte kararlıyız.

ABD'nin çekilme sürecinde teröristler için boşluk doğmaması önemli.

Suriye'de Anayasa Komitesi'nin bir an önce kurulması aciliyet taşıyor.

Geri dönüşlerin önünü açan formatın Fırat'ın doğusuna da uygulanması gerekiyor.

PUTİN: ABD'NİN ÇEKİLME KARARI OLUMLU

Putin'in açıklamaları şöyle:

Görüşmemiz son derece yapıcı ve ikili ilişkilerimize dayalı atmosferde gerçekleşti.

Suriye meselesinin kalıcı çözümü üzerinde çalışmaktayız. Siyasi ve diplomatik yollarla sorunu çözmeyi istiyoruz. İdlib'in istikrarı da konuşuldu.

ABD yönetiminin Suriye'den çekilmesiyle ilgili kararın Suriye'deki durumu ne şekilde etkileyeceği konusunu da görüştük. Bu gerçekleşirse oldukça olumlu olacak. Bu bölge şuan Kürtlerin elindedir. Şam Kürtlerin temsilcileriyle görüşmeli. Diyalog hem Suriye toplumunda uzlaşma sağlayacak, hem Suriye'nin hem de komşu ülkelerin hayrına olacaktır.

Enerji alanında büyük projeler gerçekleştiriliyor.

Üçlü liderler (Türkiye-Rusya-İran) zirvesini Moskova'da yapmayı hedefliyoruz.

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