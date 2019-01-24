Türkiye, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için kenetlendi. Küçük kızın iyileşmesi için ilik nakli gerekliydi. Her yerde uygun ilik aranan Öykü için kader mahkumları da harekete geçti. "Öykü'nün iyileşmesi için donör olmaya hazırız" diyen mahkumlar, gazetemize yüzlerce mektup gönderdi. Bu çağrı üzerine Adalet Bakanlığı, gerekli çalışmanın başladığını müjdeledi. Anne Eylem Yazıcı da Öykü için yapılan bağışların birçok hayat kurtardığını söyledi. "Bağışlardan biri, 1,5 aylık bir bebeğe uydu. İzmir'de birisi bu sayede lösemi olduğu öğrendi. Herkes bağış yapsın" dedi.
DESTEĞE HAZIRIZ!
Silivri 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C-6 Koğuşu Semih Mender: Ben ve koğuş arkadaşlarım, Öykü için ne gerekli ise yapmaya hazırız. Dışarıdayken böyle bir bağış yapma fırsatım olmamıştı. Hiçbir şey için geç değil. Zaman geçmeden uygun donörün bulunmasını istiyorum.
Konya E Tipi Kapalı Cezaevi E/4 Saya Koğuşu Muhammed Hüseyin: Afganistanlıyım. 10 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Türkçeyi cezaevinde öğrendim. Bu yavrumuz için elimden ne gelirse seve seve yapmaya hazırım. Uyarsa bu kardeşim için donör olmak istiyorum. Arkadaşlarım da aynı desteği vermeye hazır.
İzmir Aliağa 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B-12 Koğuşu Gürsel Tunç: Öykü kardeşimize uygun donör bulunması için ben ve koğuş arkadaşlarım desteğe hazırız. Öykü ve onun gibi yardım bekleyen diğer kardeşlerimiz için bu kampanyaya kulak verilmesini istiyoruz.
Uşak E Tipi Kapalı Cezaevi C-13 koğuşu Sezayi Akgül: Lösemi hastası minik kardeşimiz Öykü için biz de ilik bağışına katkıda bulunmak istiyoruz. Konuyla ilgili gerekli makam ve mercilerin sesimizi duymasını istiyoruz. Elimizden geleni yapmaya hazırız. Allah minik kardeşimize ve ailesine güç versin.
DESTEĞE HAZIRIZ!
Silivri 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C-6 Koğuşu Semih Mender: Ben ve koğuş arkadaşlarım, Öykü için ne gerekli ise yapmaya hazırız. Dışarıdayken böyle bir bağış yapma fırsatım olmamıştı. Hiçbir şey için geç değil. Zaman geçmeden uygun donörün bulunmasını istiyorum.
Konya E Tipi Kapalı Cezaevi E/4 Saya Koğuşu Muhammed Hüseyin: Afganistanlıyım. 10 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Türkçeyi cezaevinde öğrendim. Bu yavrumuz için elimden ne gelirse seve seve yapmaya hazırım. Uyarsa bu kardeşim için donör olmak istiyorum. Arkadaşlarım da aynı desteği vermeye hazır.
İzmir Aliağa 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B-12 Koğuşu Gürsel Tunç: Öykü kardeşimize uygun donör bulunması için ben ve koğuş arkadaşlarım desteğe hazırız. Öykü ve onun gibi yardım bekleyen diğer kardeşlerimiz için bu kampanyaya kulak verilmesini istiyoruz.
Uşak E Tipi Kapalı Cezaevi C-13 koğuşu Sezayi Akgül: Lösemi hastası minik kardeşimiz Öykü için biz de ilik bağışına katkıda bulunmak istiyoruz. Konuyla ilgili gerekli makam ve mercilerin sesimizi duymasını istiyoruz. Elimizden geleni yapmaya hazırız. Allah minik kardeşimize ve ailesine güç versin.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.