Bakan Albayrak'tan Davos'ta peş peşe kritik görüşmeler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Zirve kapsamında, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile bir araya gelen Albayrak, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile de görüştü. Görüşmelerde, Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
FRANSA
Berat Albayrak, Davos'taki zirve kapsamında, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.
(Fotoğrafta Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire )
ALMANYA
Zirve kapsamında, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile bir araya gelen Albayrak, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile de görüştü. Görüşmelerde, Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
(Fotoğrafta Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier)
RUSYA
Bakan Albayrak, dün de Davosta'ki programı kapsamında Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Oreshkin ile görüşmüştü.
(Fotoğrafta Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Oreshkin)
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