AÖF final sınavı sonuçları açıklandı. Eğitimine açıköğretim üzerinden devam eden binlerce öğrencinin 12-13 Ocak'ta katıldığı AÖF final sınavının sonuçları merakla bekleniyordu. Anadolu Üniversitesi'nden müjdeli haber geldi ve sonuçların erişime açıldığı bildirildi. Peki, AÖF sınav sonuçları nasıl görüntülenir? İşte 2019 AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı...

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Öğrenciler sınav sonuçlarını Anadolu Üniversitesi'nin https://www.anadolu.edu.tr/ resmi internet adresi üzerinden e-posta adresi veya T.C.Kimlik numaraları ile şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

AÖF'ün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019 bahar dönemi için kayıt yenileme ve ders ekle/sil işlemleri 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Sınav merkezi tercihi son tarihleri;

Bahar Dönemi Ara: 25 Şubat 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu: 15 Nisan 2019