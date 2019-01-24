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  • 24.01.2019 11:28
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 11:46

Son dakika... Bakan Albayrak: 2019 yılı bizim için çok iyi bir yıl olacak

Son dakika... Hazine ve 'ta Bloomberg'in sorularını yanıtladı. Bakan Albayrak; "Odaklandığımız en kaliteli şey büyüme. için beklenenden iyi başladı" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak: 2019 yılı bizim için çok iyi bir yıl olacak

Hazine ve 'ta Bloomberg'in sorularını yanıtladı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başladı...

2019 bizim için çok iyi bir yıl olacak gibi görünüyor. Büyüme yumuşak iniş stratejisini ortaya koyuyor. Büyüme, yumuşak iniş stratejisini ortaya koyuyor. 'nin iç tüketimi, piyasa tüketimi şu an yolunda. Son 6 ayda ne gördük. Cari fazla vardı ve biraz ı da düşürdük, ithalatta artış vardı.

( hakkında) Bakın, herkes kendi işini yapıyor. Bunu söyleyebilirim. la mücadele etmeye çalışıyoruz. Merkez Bankası işini son birkaç aydır iyi bir biçimde yapıyor, bağımsız yapıyor. Analitik yapacaklardır, enflasyonla mücadelemize uyacaklardır. Odaklandığımız en kaliteli şey büyüme.

lere baktığımızda aslında Merkez Bankası faizleri arasında fark azalmaya devam ediyor. Mali ve para politika uyumu son yılların en iyi seviyesinde. Sadece ihracat değil, büyüme her yönden büyüme. Türkiye çok dinamik bir ülke. Ekonomiden ötesi var. Türkiye iyi bir dönemde. Çok iyi fırsatları sunuyor Türkiye'nin bulunduğu yer. Yüksek oranda rekabetçi fırsatlara odaklanarak kaslarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye Hazine yönetiminde aktif ve agresif olacak.

Çok iyi dolar rezervi oldu. Sermaye piyasası da çok iyi bir şekilde devam ediyor. Türkiye için beklenenden iyi başladı.

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