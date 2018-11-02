  • Güncel
  • 02.11.2018 12:00
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 12:19

'ın veliahtı itirafçı oldu

İtirafçı olan ’ın veliahtı , "Çevresindeki arkadaşlarını seçerken Masonik teknikler kullandığını söylerdi. Güzel-yakışıklı, kültürlü ve zengin olmasına dikkat ederdi." dedi.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik süreç devam ediyor. Bir taraftan örgütten ayrılıp etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyenlerin sayısı da gittikçe artıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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