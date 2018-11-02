Adnan Oktar ve grubuna yönelik süreç devam ediyor. Bir taraftan örgütten ayrılıp etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyenlerin sayısı da gittikçe artıyor.
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Adnan Oktar ve grubuna yönelik süreç devam ediyor. Bir taraftan örgütten ayrılıp etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyenlerin sayısı da gittikçe artıyor.
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