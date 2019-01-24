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  • Son Güncelleme: 24.01.2019 10:20

Teröristler nin altına yapmışlar

'da düzenlenen terör operasyonunda teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinin güneyindeki dağlık ve kırsal alanda 22 Ocak'ta Jandarma Komando timlerinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim-46 Özel Birlik Operasyonu"nun dün saat 21.00 itibarıyla tamamlandığı bildirildi.

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