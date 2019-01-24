İzmir'in Konak ilçesine bağlı Çankaya'da, zabıta ve seyyar satıcı arasındaki kavga çevredekiler tarafından kaydedilmişti.

Görüntülerde 26 yaşındaki seyyar satıcı Murat Mençul, yaşanan kavgada zabıtalar tarafından tekme tokat dövülmüş, yerde tekmelenmişti. Olay sonrasında seyyar satıcının yüzü tanınmaz hale geldi.

TEZGAHINI ÜÇ GÜN ÖNCE AÇMIŞTI

Sağ gözüne tekme alan Mençul, elinde satır ve bıçak olduğu iddiasını yalanladı. Tatlı tezgahını üç gün önce açtığını ifade eden satıcı, "Bu hak değil" dedi.



"YENİ AMELİYAT OLMUŞTUM, ÇALIŞAMIYORDUM"

Seyyar satıcı Murat Mençul, şöyle devam etti:

"Zabıtalar çağırdı. Beni Dövdüler. Tekme-tokat vurdular. Elimde kesinlikle bıçak satır yoktu. Kameralar var, insanlar da oradaydı kesinlikle. Arabanın kapağında elim kaldı. En son bana biber gazi sıktılar. Beni yere düşürdüler dövdüler. Bugün gittim şikayetçi oldum. Arabamı elimden aldılar. Normal sivil zabıtaların yanlarına gittim. Birisi benim elimi büktü. Öbürü arabayı aldı, parmağım zaten arabanın arasında kaldı. Vatandaş geldi ayırmaya çalıştı. Ben İzmir'e yeni geldim. Bu hak değil yani. 3-4 gündür bu işe başladım. Zaten ben ameliyat olmuştum çalışamıyordum. Buraya İzmir'e annemin yanına geldim."