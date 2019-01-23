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  • Son Güncelleme: 23.01.2019 17:39

... 'taki /'lı teröristleri vurdu

... Türk Silahlı Kuvvetleri (), 'nin kuzeyindeki ilçesini işgal eden / hedeflerini obüslerle vurdu. YPG/PKK'lı teröristler, 2016'nın başında Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak Tel Rıfat'ı işgal etmişti. YPG/PKK, bu yolla 'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı.

TSK Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristleri vurdu

bölgesinde konuşlu unsurları, Afrin'in güneydoğusundaki ilçesindeki örgüt hedeflerine yönelik 5 obüs atışı yaptı.

Afrin'de sabah saatlerinde bomba yüklü araç patlatılmış ancak ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Terör örgütü /, pazar günü Afrin kent merkezinde sivilleri hedef alan iki sadırı düzenlemişti. Saldırılar sonucu 2 sivil hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

TEL RIFAT'IN DURUMU
Arap toprağı Tel Rıfat, 3 yıldır YPG/PKK'nın işgalinde yer alıyor. Örgüt, Tel Rıfat'tan başlayıp 'e uzanan hattı "Şehba kantonu" olarak adlandırıyor.

YPG/PKK'lı teröristler, 2016'nın başında Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak Tel Rıfat'ı işgal etmişti. YPG/PKK, bu yolla 'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı.

YPG/PKK, böylece -Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı. Ancak Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle örgütü Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlayamıyor.

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