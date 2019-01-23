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  • Son Güncelleme: 23.01.2019 18:11

'na vatandaştan bir şok daha! Erdoğan broşürüyle cevap verdi

çalışmalarına devam eden 'nin Başkan Adayı , Tuzla’da Aydıntepe semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu'na bir kadın, Başkan Erdoğan'ın broşürünü göstererek "Bu bizim gönlümüze kurulmuş bir taht. Bundan başkası bize çözüm üretmez." dedi.

Başkan Adayı , Tuzla'daki Aydıntepe Mahallesi Semt Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak CHP Aydıntepe Mahalle Temsilciliği'ne gelen İmamoğlu, burada partililere hitaben kısa bir konuşma yaptı.

Daha sonra vatandaşlarla tek tek el sıkışarak Pazar yerine geçen Ekrem İmamoğlu, esnaflarla sohbet ederek hayırlı işler diledi. İmamoğlu daha sonra temaslarda bulunmak üzere Pendik'e hareket etti.

BU BİZİM GÖNLÜMÜZE KURULMUŞ BİR TAHT

Öte yandan pazarda bir kadın Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını göstererek , "Bu bizim gönlümüze kurulmuş bir taht. Bundan başkası bize çözüm üretmez. Önceleri hatırlıyor musunuz hastanelerde neler çektik. Ben çocuklarım ile çok çektim. Biz onu seviyoruz. Seni de seviyoruz ve takip ediyoruz. Allah ondan razı olsun" deyince, "Amin. Onun i geldiğinde konuşursun. Seçimleri iyi analiz edin" dedi.

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