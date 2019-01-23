CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki Aydıntepe Mahallesi Semt Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak CHP Aydıntepe Mahalle Temsilciliği'ne gelen İmamoğlu, burada partililere hitaben kısa bir konuşma yaptı.

Daha sonra vatandaşlarla tek tek el sıkışarak Pazar yerine geçen Ekrem İmamoğlu, esnaflarla sohbet ederek hayırlı işler diledi. İmamoğlu daha sonra temaslarda bulunmak üzere Pendik'e hareket etti.

BU BİZİM GÖNLÜMÜZE KURULMUŞ BİR TAHT

Öte yandan pazarda bir kadın Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını göstererek , "Bu bizim gönlümüze kurulmuş bir taht. Bundan başkası bize çözüm üretmez. Önceleri hatırlıyor musunuz hastanelerde neler çektik. Ben çocuklarım ile çok çektim. Biz onu seviyoruz. Seni de seviyoruz ve takip ediyoruz. Allah ondan razı olsun" deyince, "Amin. Onun seçimi geldiğinde konuşursun. Seçimleri iyi analiz edin" dedi.