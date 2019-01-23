Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmede bulunmak ve çalışma ziyareti gerçekleştirmek için Rusya'nın başkenti Moskova'da. Erdoğan Putin görüşmesi başladı.

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTILAR

Erdoğan'dan ilk açıklamalar

Turizm ve ticareteki gelişmeler olumlu yönde sürüyor. Bu vesileyle Kerç Boğazı'nda iki geminin çarpışmasında ölenlere rahmet diliyorum. O ölenlerin içinde Türkler de vardı. Bu konudaki hassasiyetinden dolayı Vladimir'e teşekkür ederim.

Putin'den ilk açıklamalar;

Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur. Erdoğan ile sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz. Size başsağlığı diliyorum. Yetkililer ellerinden geleni yapmasına rağmen Kerç'te bir facia yaşandı, hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum.

ERDOĞAN'A BAKANLAR DA EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Rusya'da Moskova Vnukovo Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdashev tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

SON OLARAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEKLER

Rus ve Türk liderlerin bugünkü programına ilişkin bilgi veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin ve Erdoğan öncelikle yüz yüze görüşme yapacak. Ardından Rus ve Türk heyetlerinin katılımıyla çalışma yemeği formatında bir görüşme olacak. Son olarak liderler, basın toplantısı düzenleyecek." dedi.

"PUTİN GECE SAATLERİNDE OFİSTEN AYRILACAK"

Zirvenin akşam geç saatlerde tamamlanabileceğinin öngörüldüğünü kaydeden Peskov, daha sonra Putin'in birkaç yurt içi görüşmesi olduğunu ve Rus liderin gece saatlerinde ofisten ayrılacağını ifade etti.



TÜRK - RUS İLİŞKİLERİ PRİZMASINDAN SURİYE ELE ALINACAK

Peskov, zirve sırasında Türk-Rus ilişkilerinin yanı sıra Türk-Rus ilişkileri prizmasından Suriye'deki durumun ele alınacağını sözlerine ekledi.