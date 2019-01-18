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Son dakika: TSK'dan Afrin açıklaması! Taciz ateşine karşılık verildi...
TSK'dan yapılan açıklamada 'Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir.' denildi.
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