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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 20:08

Teslim olan terörist '' her şeyi bir bir anlattı!

terör örgütünden kaçarak teslim olan '' ifadesinde, örgütün sözde yöneticisini başka bir teröristle uygunsuz halde yakalayan 'Cihan' kod adlı teröristin kurşunlanarak infaz edildiğini söyledi.

Teslim olan terörist 'Hogir' her şeyi bir bir anlattı!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; '' ifadesinde, 14- 15 yaşlarındayken çocukluk arkadaşı 'Cihan' kod adlı teröristle örgüte katıldıklarını, aynı kampta eğitim aldıklarını söyledi.

"SÖZDE YÖNETİCİYİ BAŞKA BİR TERÖRİSTLE UYGUNSUZ HALDE YAKALADI"
Terörist, arkadaşı 'Cihan' kod adlı teröristin örgütün elebaşlarına hizmette kullanıldığını, grubun sözde yöneticisinin barınağına yemek götürmek amacıyla girdiğinde, onu başka bir teröristle uygunsuz halde yakaladığını söyledi.

"İŞKENCE ETTİKTEN SONRA GÖZÜMÜN ÖNÜNDE KURŞUNA DİZDİLER"
'Hogir', bu durumdan kimseye bahsetmemesi yönünde ciddi baskı yapılan arkadaşının, 'ajan' olmakla suçlandığını ve örgüt mensupları tarafından dövüldüğünü, çeşitli işkencelere maruz kaldığını, sözde mahkemede infazedilmesinin kararlaştırıldığını anlattı.

"KENDİ MEZARINI KAZDIRDILAR"
'Hogir', 'Cihan' kod adlı teröriste infazdan önce kendi mezarını kazdırdıklarını ve çocukluk arkadaşının gözleri önünde kurşuna dizildiğini söyledi.

"KORKTUM VE TESLİM OLDUM"
'Hogir', arkadaşının başına gelenlerin kendi başına da gelmesinden endişe duyarak teslim olduğunu belirtti.

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