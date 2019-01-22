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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 20:01

'de çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

’in Gaziemir ilçesinde Bizans ve eski İslam devletlerine ait birçok tarihi eser ele geçirildi.

Yer: İzmir! Pirinçten yapılmış insan figürü ve...

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, S.A. (42) isimli vatandaşın elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi doğrultusunda harekete geçti. Şüpheli takibe alınırken, tarihi eserleri yurt dışından gelenlere satmaya çalışan S.A.'yı Gaziemir'de yakaladı.

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