Güvenlik güçlerine teslim olan Havin Roj kod adlı kadın terörist, ifadesinde Suriye'nin Derik şehrinde 1 ay boyunca yeni katılım eğitimi aldığını, eğitimler esnasında örgütün iç yüzünü anlayarak kaçmaya karar verdiğini ancak kaçarken yakalanarak zindana atıldığını ve zindanda kaldığı süre zarfında Kemal kod adlı teröristin kendisine defalarca tecavüz ettiğini belirtti.