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  • 27.12.2018 12:23
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 12:38

'dan kadın teröristlere korkunç ceza!

Güvenlik güçlerine teslim olan bir kadın terörist ifadesinde kaçmaya çalıştığı için ceza olarak tecavüze uğradığını söylerken, bir başka terörist ise tecavüz sonucu hamile kalan bir kadın teröristin nehre atılarak öldürüldüğünü belirtti.

Güvenlik güçlerine teslim olan Havin Roj kod adlı kadın terörist, ifadesinde Suriye'nin Derik şehrinde 1 ay boyunca yeni katılım eğitimi aldığını, eğitimler esnasında örgütün iç yüzünü anlayarak kaçmaya karar verdiğini ancak kaçarken yakalanarak zindana atıldığını ve zindanda kaldığı süre zarfında Kemal kod adlı teröristin kendisine defalarca tecavüz ettiğini belirtti.

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