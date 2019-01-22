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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 20:18

Son dakika: uyardı! Çok kuvvetli geliyor...

Son dakika... Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve kıyıları ile 'un , Ordu, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. İşte yurt genelinde güncel raporu...

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Ordu, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların sabah saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde, öğle saatlerinden sonra ise İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

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