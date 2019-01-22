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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 10:05

Son dakika... FETÖ'cü Kemal Batmaz'a bağlı 18 "mahrem imam" için gözaltı kararı

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'a bağlı olan 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Son dakika... FETÖ'cü Kemal Batmaz'a bağlı 18 mahrem imam için gözaltı kararı

Son dakika gelişmesine göre, Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalıştığı ifade edilen 18 sivil 'mahrem imam' hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlanan askerlerin ifade ve teşhisleri sonrası operasyon başlatıldı. Başlatılan operasyon kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalıştığı ifade edilen 18 sivil 'mahrem imam' hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

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