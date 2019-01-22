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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 17:21

... 'de infilak etti: Yaralılar var!

...'de rejimin kontrolündeki Lazkiye kentinde infilak etti. Yaralılar olduğu belirtiliyor

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