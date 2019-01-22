Son dakika gelişmesine göre, Suriye'de rejimin kontrolündeki Lazkiye kentinde bombalı araç infilak etti. Yaralılar olduğu belirtiliyor.
Henüz patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Saldırıdan ilk fotoğraflar geldi...
Son dakika gelişmesine göre, Suriye'de rejimin kontrolündeki Lazkiye kentinde bombalı araç infilak etti. Yaralılar olduğu belirtiliyor.
Henüz patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Saldırıdan ilk fotoğraflar geldi...
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