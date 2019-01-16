Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.01.2019 14:52
  • Son Güncelleme: 16.01.2019 15:03

... 'te meydana geldi

... Terör örgütü /'nın işgalindeki 'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada meydana geldi.ABD su, helikopterlerle askerlerini tahliye etti. Faili ve nedeni henüz bilinmeyen da ölenler olduğu da öğrenildi.

Münbiç'te patlama! ABD askerleri yaralandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, /'nın işgalindeki 'te bilinmeyen bir sebeple oldu. sırasında devriye faaliyeti icra eden ABD askerlerinden birkaçı yaralandı.

ABD'Lİ ASKERLER TAHLİYE EDİLDİ
ABD su, helikopterlerle askerlerini tahliye etti. Faili ve nedeni henüz bilinmeyen patlamada ölenler olduğu da öğrenildi.

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceğini sözünü vermişti. Taahhütün yerine getirilmediği uzun sürenin ardından Türkiye ve ABD, 2018'in Haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Plan çerçevesinde Türkiye ve ABD, ilçede ortak devriyelerini sürdürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Münbiç'te patlama meydana geldi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar