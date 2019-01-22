Krasnodar'ın Kerç Boğazı'na 13 mil açıkta Tanzanya bayraklı bir gemide çıkan yangın diğer gemiye sıçramıştı. Her iki gemide bulunan 16'sı Türk, 15'i Hindistan uyruklu mürettebat ise gemilerden atlayarak kurtulmaya çalışmıştı. Kerç Boğazı'nda alev alan iki gemide yangın söndürme çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Gemilerdeki 8 Türk denizcinin kurtarıldığı bildirildi.

İŞTE İSİMLER...

Son dakika gelişmesine göre, Kerç Boğazı'nda meydana gelen kazadan kurtulan Türklerin isimleri ise şöyle:

Kaptan Ozan Güleç, Üçüncü Kaptan Eren Köklü, Aşçı Alper Boyayapan, Güverte Stajyeri Tolga Görgülü, Kaptan Eralp Akat, İkinci Kaptan Emre Şen, Aşçı Ali Karaoğlu, Güverte Stajyeri Tamer Yankı olarak bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Moskova Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, iki gemide toplam 31 mürettebatın bulunduğu, her iki gemiden toplam 8 Türk vatandaşının kurtarıldığı belirtildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kurtarılan Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Vefat edenler arasında vatandaşlarımızın da bulunduğu bilgisi intikal etmekle birlikte, net sayının teyidi beklenmektedir. Rus makamlarından alacağımız ilave bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Toplam 4,7 bin tonluk sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan gemilerin Rusya'nın Kuban limanına gittikleri kaydedildi.