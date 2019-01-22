Korkunç olay, öğle saatlerinde Zeynep Mahallesi'nde meydana geldi. Pamuk tarlasında çalışan traktörün üzerinde dengesine yitiren Ahmet Çiftçi, çırçır makinesine düştü.
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Küçük çocuğun düştüğünü gören sürücü, traktörü durdurup çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği saptandı.
Makineden çıkarılan Ahmet Çiftçi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÇIRÇIR MAKİNESİ
Pamuk liflerinin tekstilde kullanılabilmesi için kütlüdeki lif ve tohumları birbirinden ayıran makine.
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