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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 17:00

’da korkunç ölüm! Küçük çocuk ne düştü

’da traktöre bağlı ne düşen (14), hayatını kaybetti. Makineden çıkarılan Ahmet Çiftçi'nin cesedi, otopsi için Kurumu morguna kaldırıldı.

korkunç ölüm! Küçük çocuk çırçır makinesine düştü

Korkunç olay, öğle saatlerinde Zeynep Mahallesi'nde meydana geldi. çalışan traktörün üzerinde dengesine yitiren , ne düştü.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Küçük çocuğun düştüğünü gören sürücü, traktörü durdurup çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği saptandı.

Makineden çıkarılan Ahmet Çiftçi'nin cesedi, otopsi için Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇIRÇIR MAKİNESİ
Pamuk liflerinin tekstilde kullanılabilmesi için kütlüdeki lif ve tohumları birbirinden ayıran makine.

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