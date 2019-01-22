Gerze Gürsökü köyünde yaşayan Kezban Karaman, Almanya'da yaşayan ailesini ziyarete gittiğinde evlerin çatılarında gördüğü güneş panellerinden oldukça etkilendi ve santrali kendi köyüne kurmak için gerekli adımları attı.

"HAM MADDESİ ALLAH'TAN..."

Konu ile ilgili konuşan Kezban Karaman, "Herkes bu sistemi nasıl yapıyorsa bende öyle yaptım. Çünkü ham maddesi Allah'tan. Güneş, rüzgar hiç bitmez. Bitmeyen bir varlık. Allah'ın bir hediyesi bize. Bunu biz kaçırmayalım. İsraf ediyoruz yani. Bugün rüzgar olsun, güneş olsun. Değerlendirelim. Ham maddesine para vermeyince kolay bir iş bu. Zaten insanın ölene kadar ihtiyacı var. Kıyametin sonuna kadar elektriğe ihtiyacımız var. Elektriği yapan ham maddeleri güneşten, rüzgardan Allah bize vermiş. Herkes değerlendirsin. Hala üretim yapıyorum" dedi.

"ELEKTRİKLİ BİSİKLETİNE DE GÜNEŞ ENERJİSİ PANELİ TAKTIRDI"

Elektrikli bisikletine de güneş enerjisi paneli taktıran Kezban Karaman, "Bisikletin üzerine de güneş enerjisi panelini taktırdım. Kendisi üretiyor nasıl olsa üretsin. Petrole neden para verelim. İmkanı varsa imkanı olan bir şeyin yapılması gerekiyor yani. Zaten buna bir kere masraf ediyorsun. Bir daha kullanıyorsun işte. Bu bisikletle her yere gidiyorum. Köye çıkmıyor ama Gerze'ye hep dolaşıyorum. Pazara gidiyorum. Arkadaşlarıma oturmaya gidiyorum. Her yere gidiyorum. Bunu daha yeni taktırdım. Fazla güneş olmadığı için ne kadar dayanır bilmiyorum. Ölçmeye gelecekti usta. Gelmedi" diye konuştu.