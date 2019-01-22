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  • 22.01.2019 12:34
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 13:12

için bir adım daha attı! ismiyle yeni bir çalışması başlatıldı

projelerine yenilerini eklemeye devam eden bu kez uydu teknolojilerine de ağırlık verdi. Üniversite ve sanayi iş birliğiyle uydu teknoloji çalışmalarına yenileri eklenirken, ismiyle yeni bir Ar-Ge çalışması başlatıldı. 2021'in vasıtasıyla gemilerin konum, rota ve kimlik bilgileri elde edilebilecek. 'nun 2021'in a fırlatılması planlanıyor.

Türkiye uzay için bir adım daha attı!

Projeyle, yerli ve milli olarak geliştirilen X-Bant (Low Noise Amplifier-Düşük ) modülüne da tarihçe kazandırılacak, seyir halindeki gemiler ile diğer kaynaklardan yayınlanan AIS (Automatic Identification System-) verileri toplanarak yer istasyonuna indirilecek. Bu amaçla Alçak Dünya Yörüngesi'nde görev yapacak bir küp uydu geliştirilecek.

TARİHE GEÇECEK ÇALIŞMA
ASELSAN'ın koordinasyonundaki proje, , ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor.

Proje kapsamında 'ın tasarımı, diğer bir projesiyle yurt içinde geliştirilen X Bant LNA modülünün deneysel görev yükü haline getirilmesi, küp uydunun kalifikasyon ve uçuş modellerinin üretimi, fırlatma ile yer istasyonu kurulumu ve görev ömrü boyunca uydunun işletilmesi planlanıyor.

UZAY ALANINDA NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI SAĞLANACAK
Gümüş Uzay Savunma Havacılık'ın milli imkanlarla geliştirilen küp uydu platformu vasıtasıyla, Meteksan Savunma tarafından yine milli imkanlarla ortaya konulan Düşük Gürültülü Yükselteç'in uzayda kalifiye edilmesi ve uluslararası piyasada ihracat ürünü haline getirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında kurulacak ve işletmesini Türk Hava Kurumu Üniversitesinin yapacağı yer istasyonuyla üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik öğretimi desteklenecek. Bu sayede, 'nin uzay alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına katkı sağlanacak. Kurulacak yer istasyonu aracılığıyla Türkiye'ye ait diğer küp uydular işletilebilecek.

2021'İN İKİNCİ YARISINDA FIRLATILACAK
2021'in Otomatik Tanımlama Sistemi vasıtasıyla gemilerin konum, rota ve kimlik bilgileri elde edilebilecek.

'nun 2021'in uzaya fırlatılması planlanıyor.

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