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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 15:47

MEB harekete geçti! Samsun'daki skandala ilişkin soruşturma

Son dakika... MEB, Samsun'da bir çocuğun anaokulu servisinde unutulmasına ilişkin idari soruşturma başlattı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

MEB harekete geçti! Samsun'daki skandala ilişkin soruşturma

Samsun'un Atakum ilçesinde, anaokulu öğrencisi R.D. (4), servis minibüsünde unutuldu. 5 saat serviste kalan çocuk, okul çıkışı fark edildi. Görevliler, altını ıslatan ve titreyen R.D.'yi annesi Gülnür D.'ye teslim edip, özür diledi. Aile, görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

MEB'DEN AÇIKLAMA
Son dakika gelişmesine göre, MEB, Samsun'da bir çocuğun anaokulu servisinde unutulmasına ilişkin idari soruşturma başlattı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

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