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  • 22.01.2019 15:25
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 15:35

Son dakika... 'ta TIR bariyerlere çarptı, trafik aksıyor

Son dakika... İstanbul 'ta, 'de hareket halindeki bir TIR'ın bariyerlere çarpması sonrası trafik durma noktasına geldi.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza!

, saat 13.30 sıralarında Haramidere bağlantı yolunda gişeler istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İsa Özbay isimli tır sürücüsü seyir halindeyken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bir anda makası kıran tır dorsesi bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında bölgede yoğun trafik oluştu.

Hafif yaralanan tır sürücüsüne ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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