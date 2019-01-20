Fazıl Say'ın Ankara'da gerçekleşen konserine Başkan Erdoğan ve eşi Emin Erdoğan da katılmıştı. Konser sonrası İstanbul'a dönen Fazıl Say'ın yeniden yurt dışına gideceği ve Ece Dağıstan'lı ile evleneceği ortaya çıktı. Say, Ece Dağıstan ile 24 Ocak'ta Milano'da evlenecek. Peki Ece Dağıstanlı kimdir? İşte detaylar...
Ünlü piyanist Fazıl Say, şarkıcı Ece Dağıstan'lı ile evleniyor. Düğün Milano'da olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.