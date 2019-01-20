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  • 20.01.2019 13:26
  • Son Güncelleme: 20.01.2019 13:30

, ile evleniyor!

'ın Ankara'da gerçekleşen konserine Başkan Erdoğan ve eşi Emin Erdoğan da katılmıştı. Konser sonrası İstanbul'a dönen Fazıl Say'ın yeniden yurt dışına gideceği ve 'lı ile evleneceği ortaya çıktı. Say, Ece Dağıstan ile 24 Ocak'ta Milano'da evlenecek. Peki Ece Dağıstanlı kimdir? İşte detaylar...

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