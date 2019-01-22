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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 11:57

Başkan ve 'den 2019'un ilk görüşmesi

Başkan ile Devlet Başkanı , 2019'daki ilk görüşmesini yarın 'da gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın çalışma ziyareti yapacağı Moskova'daki görüşmede iki lider, -Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. İki liderin, önümüzdeki aylarda yapılması beklenen Türkiye-Rusya-İran si'nde yeniden bir araya gelmesi planlanıyor. İki lider 2018 yılında ise,  7'si baş başa, 18'i de telefonla olmak üzere 25 defa görüştü.

Başkan Erdoğan ile Putin yarın bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'nın başkenti 'ya yapacağı günübirlik çalışma ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.
Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetler arası görüşmenin de yapılması planlanıyor. İki lider, -Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN RUS GAZETESİNE YAZDIĞI MAKALE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant için "Türkiye-Rusya işbirliği, Suriye krizinin çözümü için kritik önemde" başlıklı bir makale kaleme almıştı.

Erdoğan makalesinde, "Terörle mücadele etmek için kimsenin müsaadesini isteyecek değiliz. Koşullar olgunlaştığında Suriye topraklarından ülkemizi tehdit eden teröristleri hedef alma hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadesini kullanmış, Türkiye'nin Suriye Kürtleriyle veya Suriye sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kesimle sorunu olmadığını vurgulamıştı.

Türkiye'nin sınırında yaşanan istikrarsızlığın ortadan kaldırılmasının ancak dost ve müttefiklerle iş birliği ve eş güdüm içerisinde olmakla mümkün olacağını belirten Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin doğru yönde atılmış bir adım olduğunu, Suriye'de yaşanan krizin ancak Suriye'nin yaralarının iyileşmesinden fayda, derinleşmesinden ise zarar görecek ülkeler tarafından çözülebileceğine dikkati çekmişti.

2018'DE 25 GÖRÜŞME
Erdoğan ve Putin, 2018'de başta Suriye meselesi olmak üzere, farklı konuların gündeme geldiği çok sayıda görüşme yaptı. İki lider bu doğrultuda 7'si baş başa, 18'i de telefonla olmak üzere 25 defa görüştü. Erdoğan ve Putin ayrıca 6 zirvede de bir araya geldi.

Tüm bu görüşmelerin dışında iki lider 'nın başkenti 'te, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni sonunda bir süre sohbet etmişti.

İLK BAŞ BAŞA GÖRÜŞME ANKARA'DA
Erdoğan ve Putin, 2018'deki ilk baş başa görüşmeyi 4 Nisan'da 'da yapılan Suriye Konulu 'den bir gün önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirmiş, ardından Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve 'nin katılımıyla yapılan Üçlü Zirve'de ise Türkiye, Rusya ve İran'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için "terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair" her türlü girişimin reddedildiği vurgulanmıştı.

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