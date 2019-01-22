Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapacağı günübirlik çalışma ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.

Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetler arası görüşmenin de yapılması planlanıyor. İki lider, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN RUS GAZETESİNE YAZDIĞI MAKALE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant için "Türkiye-Rusya işbirliği, Suriye krizinin çözümü için kritik önemde" başlıklı bir makale kaleme almıştı.

Erdoğan makalesinde, "Terörle mücadele etmek için kimsenin müsaadesini isteyecek değiliz. Koşullar olgunlaştığında Suriye topraklarından ülkemizi tehdit eden teröristleri hedef alma hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadesini kullanmış, Türkiye'nin Suriye Kürtleriyle veya Suriye sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kesimle sorunu olmadığını vurgulamıştı.

Türkiye'nin sınırında yaşanan istikrarsızlığın ortadan kaldırılmasının ancak dost ve müttefiklerle iş birliği ve eş güdüm içerisinde olmakla mümkün olacağını belirten Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin doğru yönde atılmış bir adım olduğunu, Suriye'de yaşanan krizin ancak Suriye'nin yaralarının iyileşmesinden fayda, derinleşmesinden ise zarar görecek ülkeler tarafından çözülebileceğine dikkati çekmişti.

2018'DE 25 GÖRÜŞME

Erdoğan ve Putin, 2018'de başta Suriye meselesi olmak üzere, farklı konuların gündeme geldiği çok sayıda görüşme yaptı. İki lider bu doğrultuda 7'si baş başa, 18'i de telefonla olmak üzere 25 defa görüştü. Erdoğan ve Putin ayrıca 6 zirvede de bir araya geldi.

Tüm bu görüşmelerin dışında iki lider Fransa'nın başkenti Paris'te, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni sonunda bir süre sohbet etmişti.

İLK BAŞ BAŞA GÖRÜŞME ANKARA'DA

Erdoğan ve Putin, 2018'deki ilk baş başa görüşmeyi 4 Nisan'da Ankara'da yapılan Suriye Konulu Üçlü Zirve'den bir gün önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirmiş, ardından Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla yapılan Üçlü Zirve'de ise Türkiye, Rusya ve İran'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için "terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair" her türlü girişimin reddedildiği vurgulanmıştı.