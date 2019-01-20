Beyaz Saray açıkladı: Erdoğan ile Trump anlaştı!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki liderin Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik endişelerini gidermek için uzlaştığını belirtti.

Liderlerin Suriye'de kalan terör unsurlarının temizlenmesinin önemine değindiği açıklandı.

Yapılan açıklamada Erdoğan ve Trump'ın iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin genişletilmesini görüştüğü belirtildi.



