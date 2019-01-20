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  • 21.01.2019 02:53

açıkladı: Erdoğan ile Trump anlaştı!

, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 'İki lider 'nin kuzeydoğusundaki güvenlik endişelerini gidermek konusunda anlaştı' denildi.

Beyaz Saray açıkladı: Erdoğan ile Trump anlaştı!

'dan yapılan açıklamada iki liderin 'nin kuzeydoğusundaki güvenlik endişelerini gidermek için uzlaştığını belirtti.

Liderlerin Suriye'de kalan terör unsurlarının temizlenmesinin önemine değindiği açıklandı.

Yapılan açıklamada Erdoğan ve Trump'ın iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin genişletilmesini görüştüğü belirtildi.

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