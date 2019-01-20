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  • 20.01.2019 14:19
  • Son Güncelleme: 20.01.2019 14:19

Başkan Erdoğan'dan 'na geçmiş olsun telefonu

Başkan Bediüzzaman’ın talebesi ’na geçmiş olsun telefonu açtı.

Erdoğan'dan Bayramoğlu'na geçmiş olsun telefonu

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı 'ın işaret ettiği adayların desteklenmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hastanede gribal rahatsızlıktan dolayı tedavi görmekte olan Hüsnü Bayramoğlu'nu telefonla aradı. Hüsnü Bayramoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileterek yayınlanmış olan bu yazıdan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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