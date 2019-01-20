Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği adayların desteklenmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hastanede gribal rahatsızlıktan dolayı tedavi görmekte olan Hüsnü Bayramoğlu'nu telefonla aradı. Hüsnü Bayramoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileterek yayınlanmış olan bu yazıdan duyduğu memnuniyeti ifade etti.