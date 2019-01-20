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  • Son Güncelleme: 20.01.2019 17:12

SON DAKİKA... : Görevimdeki son işim belki de bu olacak

SON DAKİKA... Başkanı ve Büyükşehir Başkan Adayı , " ve sebebi için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belki de bu olacak" dedi.

Binali Yıldırım: Görevimdeki son işim belki de bu olacak

Derneği Yaşatmak için Adım At" Kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Töreni düzenlendi. Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Türkiye Büyük Millet Meclisi () Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, ALS hastalığı gibi tedavisi henüz bulunamayan hastalıklar için mecliste komisyon kurulacağını söyledi.

Binali Yıldırım, "ALS ve sebebi için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belki de bu olacak" ifadesini kullandı.

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