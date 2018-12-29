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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan salona Binali Yıldırım ile beraber geldi. Erdoğan'ın partisinin İstanbul Belediye başkan adaylarını birazdan açıklaması bekleniyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediye başkan adayını açıklıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı öncesi İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu. Spor salonu çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Salona girmek isteyenler tek tek güvenlik noktalarından içeri alındı.

Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıyan katılımcılar, sık sık sloganlar attı.

ERDOĞAN VE YILDIRIM FOTOĞRAFI

Salonda kurulan platformun bir tarafında Erdoğan, diğer tarafında ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın fotoğrafı yer alıyor.

Toplantıyı, ulusal ve uluslararası basından birçok gazeteci takip ediyor.