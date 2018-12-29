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  • Son Güncelleme: 29.12.2018 15:19

! Başkan Erdoğan Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor

Başkan , partisinin Belediye başkan adaylarını açıklıyor.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı salona Binali Yıldırım ile beraber geldi. Erdoğan'ın partisinin Belediye başkan adaylarını birazdan açıklaması bekleniyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediye başkan adayını açıklıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı öncesi İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu. Spor salonu çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Salona girmek isteyenler tek tek güvenlik noktalarından içeri alındı.

Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıyan katılımcılar, sık sık sloganlar attı.

ERDOĞAN VE YILDIRIM FOTOĞRAFI

Salonda kurulan platformun bir tarafında Erdoğan, diğer tarafında ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın fotoğrafı yer alıyor.

Toplantıyı, ulusal ve uluslararası basından birçok gazeteci takip ediyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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