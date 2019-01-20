Son dakika gelişmesine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Son dakika! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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