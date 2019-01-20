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  • Son Güncelleme: 20.01.2019 17:29

Son dakika! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma!
Son dakika gelişmesine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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